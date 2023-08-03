Карпати знову програли у футбол і феєрія аматорського Миколаєва: результати матчів Кубка України

Українські клуби вперше за два сезони отримали нагоду поборотись за Кубок України. Наразі колективи із нижчих дивізіонів прокладають собі шлях до омріяного титулу.

2-го серпня відбувся довгоочікуваний другий попередній раунд розіграшу Кубка України. Навіть така рання стадія змагань змогла принести чимало сенсацій пошановувачам футболу, пише 24 Канал.

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Знову побачимо чемпіона

Кубок України повертається. Два сезони поспіль українські колективи не мали нагоди поборотися за національний титул через російське вторгнення на територію нашої держави, проте цього сезону хтось знову підніме над головою цінний трофей.

Перший попередній раунд розіграшу Кубка України стартував у липні. На цій стадії змагалися два представники Другої ліги й чотири аматорські клуби. Далі дорогу прокласти собі змогли Миколаїв зі Львівщини, Кудрівка та столична ЮКСА. Уже 2-го серпня до змагань долучилися решта клубів Першої та Другої ліги України. Таким чином, у другому попередньому раунді участь взяли 32 команди.

Найцікавіше із другого туру

Рання стадія розіграшу Кубка України принесла вболівальникам декілька цікавих результатів. Зокрема, львівські Карпати, які сконцентрувались на тому, аби потрапити в УПЛ, поступились Прикарпаттю. Варто відзначити, що "леви" на кубковий матч випустили багато дуже молодих виконавців, тому результат можна вважати закономірним.

Цікаво, що відразу в чотирьох матчах клуби з нижчих ліг вибили суперників, що перебувають вище у футбольній ієрархії України. Найбільший розрив спостерігався в матчі аматорського Миколаєва та першолігової Буковини, що закінчився поразкою чернігівського колективу.

Також таким досягненням відзначилась друголігова Скала 1911 (здолали першоліговий Хуст), друголігова ЮКСА (перемогли першолігову Ниву Бузову) та друголігова Кудрівка (здолала першоліговий Кремінь). Таким чином Миколаїв – єдина аматорська команда, яка візьме участь у третьому попередньому раунді Кубка України.

Також варто відзначити, що в одному з матчів переможець був визначений за допомогою технічної поразки суперника, таким чином Тростянець взяв гору над Реал Фармою. Діло в тому, що одеський колектив відмовився їхати на поєдинок в Суми, оскільки бойкотом пригадав, що жеребкування відбувалось за регіональним принципом. Реал Фарма запевнила, що клуб "просто вбили логістичними проблемами". Проте на скарги одеського колективу ніхто не зважав.

Результати Кубка України

Чернігів – Лівий Берег (Київ) – 1:2.

Васт (Миколаїв) – ФСК Маріуполь – 2:5.

Дружба (Мирівка) – Вікторія (Суми) – 1:2.

Звягель – Чайка (Петропавлівська Борщагівка) – 5:0.

Прикарпаття (Івано-Франківськ) – Карпати (Львів) – 2:1.

Гірник-Спорт (Горішні Плавні) – СК Полтава – 1:0.

Нива (Вінниця) – Агробізнес (Волочиськ) – 0:1.

Скала 1911 (Стрий) – Хуст – 5:2.

ЮКСА (Київ) – Нива (Бузова) – 1:1 (пенальті 4:3).

Інгулець (Петрове) – МФК Металург (Запоріжжя) – 4:3.

Металіст (Харків) – Епіцентр (Дунаївці) – 1:2.

Поділля (Хмельницький) – Нива (Тернопіль) – 0:0 (пенальті 2:3).

Миколаїв – Буковина (Чернівці) – 1:0.

Кудрівка – Кремінь (Кременчук) – 3:0.

Тростянець – Реал Фарма (Одеса) – 3:0 (технічна поразка).

Локомотив (Київ) – Діназ (Вишгород) – (матч відбудеться 3-го серпня).

Поєдинки третього попереднього раунду відбудуться 15-го серпня, де між собою гратимуть 16 клубів, що перемогли в другому попередньому раунді. Вісім тріумфаторів вийдуть до 1/16 фіналу Кубка України. В 1/16 до вісімки клубів з нижчих дивізіонів приєднаються 8 команд УПЛ (9-16 місця в таблиці).