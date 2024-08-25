Мудрик у старті Челсі, втрачені очки Забарного із Борнмутом: як зіграли українці 2-му турі АПЛ

У неділю, 25 серпня, відбулись матчі 2-го туру Англійської Прем'єр-Ліги за участі українців. Челсі Михайла Мудрика зіграв з Вулвергемптоном, а Борнмут Іллі Забарного приймав удома Ньюкасл.

Лондонський Челсі почав сезон з поразки від Манчестер Сіті, але зміг реабілітуватись у матчі проти Вулвергемптона, розгромивши суперника. Борнмут у двох перших турах АПЛ зміг набрати, лише 2 очки, пише 24 канал.

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Вулвергемптон – Челсі 2:6

Голи: Кунья, 27, Ларсен, 45+6 – Джексон, 2, Палмер, 45, Мадуеке, 49, 58, 63, Жоау Фелікс, 80

Через дві хвилини після початку матчу підопічні Енцо Мареско відкрили рахунок. Голом відзначився нападник "аристократів" – Джексон. Згодом "вовки" зрівняли рахунок. Під кінець першого тайму команди обмінялись голами, Коул Палмер забив за Челсі, але Ларсен з Вулвз швидко відіграв відставання.

У другому таймі вінгер лондонців Мадуеке вивів вперед команду та згодом оформив хет-трик. Остаточно "вовків" добив Жоау Фелікс, який тільки повернувся до Челсі. Українець Михайло Мудрик провів на полі 45 хвилин, після чого по перерві був замінений на Педру Нету.

Борнмут – Ньюкасл 1:1

Голи: Таверньє, 37 – Гордон, 76

У першому таймі біля воріт Борнмута було спокійно. Єдиний момент був коли нападник Ньюкасла Ісаак вимагав пенальті, але захисники "вишеньок" спрацювали чітко. Під кінець першого тайму Таверньє відкрив рахунок, забивши гол у ворота Ньюкасла.

Другий там також був спокійний, а суперник команди Забарного часто втрачав м'яч на половині поля Борнмута. Згодом "сороки" таки змогли забити гол та зрівняти рахунок.

На 90+3 хвилині, нападник Борнмута, Данго Уаттара забив гол після подачі з кутового. На жаль, арбітри вирішили, що м'яч потрапив у руку футболісту "вишеньок" та скасували гол. Ілля Забарний провів увесь матч та надійно відіграв в обороні.

У третьому турі Борнмут зіграє на виїзді з Евертоном – 31 серпня, о 17:00 за київським часом. Челсі удома прийматиме Крістал Пелас – 1 вересня, о 15:30 за Києвом.