Легрейд вирвав перемогу в персьюті після 3 промахів Бьо, неймовірний прорив Підручного

У шведському Естерсунді 20 березня відбулася чоловіча гонка переслідування 10 етапу Кубка світу з біатлону. Перемогу в гонці здобув норвежець Стурла Легрейд.

Результати гонки

1. Стурла Легрейд (Норвегія)

2. Йоханнес Бьо (Норвегія)

3. Лукас Хоффер (Італія(

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13. Дмитро Підручний (Україна)

33. Богдан Цимбал

37. Антон Дудченко

50. Артем Тищенко

До слова Ройзеланд перемогла в останньому персьюті сезону, Підгрушна – в топ-30

Хід гонки

Чоловічий персьют першим розпочинав Лукас Хоффер. Італієць виграв спринт. Услід за ним стартували швед Себастьян Самуельссон і норвежець Тар'єй Бьо.

Відразу четверо українських представників стартували за межами топ-30 з відставанням у понад півтори хвилини.

На першій стрільбі швидко та влучно відпрацював Самуельссон, який і вийшов у лідери. Услід за ним після штрафного кола йшов Хоффер та Йоханнес Бьо. Останній на стрільбі працював чисто.

Капітан збірної України Дмитро Підручний на першому вогневому рубежі відпрацював чітко й піднявся у топ-20. Також чисто стріляв Артем Тищенко. Натомість Богдан Цимбал й Антон Дудченко зайшли на штрафне коло.

На другій стрільбі Самуельссон дав шанс суперникам, не закривши дві мішені. Відтак, лідерство повернув Хоффер, якому на п'яти наступали брати Бьо.

Підручний знову стріляв прекрасно і зумів піднятися на 10 місце. До екватора гонки Дмитро відіграв 24 позиції! У влучності старалися не відставати Цимбал і Дудченко. Натомість Тищенко допустив перший промах у гонці.

На третю стрільбу Хоффер прибув разом з Йоханнесом Бьо. Неймовірний норвежець відпрацював чисто й вийшов в одноосібне лідерство. Усі найближчі переслідувачі Бьо допустили як мінімум по одному промаху. Хоффер виїхав другим, але програвав 40 секунд.

Розв'язка гонки

Підручний, на жаль, допустив промах й опустився на 12 сходинку. З решти українців тільки Дудченко працював чисто на першій "стійці" та піднявся на 34 сходинку.

Бьо прибув з комфортною перевагою на останній вогневий рубіж. Та норвежець допустив аж три промахи і втратив перемогу. У підсумку на перше місце вийшов Стурла Легрейд, який і виграв гонку.

Бьо та Хоффер повели боротьбу за "срібло", яке дісталося норвежцю. Хоффер здобув бронзову нагороду.

Підручний допустив ще два промахи й вийшов й фінішував на 13 місці. Українець відіграв 21 позицію. Троє інших українців фінішували за межами топ-30.