Із лікарняного ліжка на подіум: Підручний завоював "бронзу" напередодні ЧС з біатлону

У австрійському Обертілліаху закінчилась спринтерська гонка серед чоловіків. Перемога знову була за представником Норвегії.

Скандинавські країни продовжують збирали нагороди по ходу біатлонного сезону-2022/2023. Ендре Стрьомсгейм після чемпіонату Європи-2023 знову повернувся на першу сходинку п'єдесталу, пише 24 канал.

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Скандинави "рулять"

Норвежець з двома хибами у пасиві зумів випередити свого партнера по команді Вебйорна Соерума, який теж вибив 8 із 10 мішеней на двох вогневих рубежах. Відставання Соерума від Стрьомсгейма склало лише 9 секунд.

Норвезький подіум розбив український біатлоніст Дмитро Підручний. Капітан чоловічої команди провів свій перший старт після операції на розірваному меніску та одразу застрибнув на п'єдестал.

Дмитро "чисто" пройшов лежку та лише одного разу помилився на другій стрільбі стоячи. По ходу українець поступився норвезьким суперникам, але зумів заїхати на третю сходинку подіуму.

Відставання від другого місця склало мізерні 0.4 секунди.

Результати спринту Кубка IBU

1. Ендре Стрьомсгейм (Норвегія, 1+1) 24:26.9

2. Вебйорн Соерум (Норвегія, 1+1) +9.4

3. Дмитро Підручний (Україна, 0+1) +9.8

….

16. Артем Тищенко (1+0) +1.15.2

36. Тарас Лесюк (0+3) +1:52,5

38. Руслан Ткаленко (2+2) +1:56,6

47. Сергій Телень (0+2) +2:21,3

2 лютого на Кубку IBU відбудеться ще й жіноча спринтерська гонка. Збірна України буде представлена у наступному складі: 8. Валерія Дмитренко, 27. Олександра Меркушина, 36. Надія Бєлкіна, 66. Христина Дмитренко та 82. Лілія Стеблина. Початок о 15:00 за Києвом.