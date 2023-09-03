Складна перемога Інгульця і новенькі джокери Маркевича: результати матчів 6-го туру Першої ліги

Відбулись усі матчі 6-го туру Першої ліги України. Якщо Інгулець вистраждав перемогу над запорізьким Металургом, то Карпати завдяки замінам перемогли Епіцентр.

Шостий тур Першої ліги розтягнувся одразу на три дні. 1 вересня відбувся один матч – Лівий берег приймав Маріуполь, пише 24 Канал.

​До теми Долю матчу вирішили дебютанти: Карпати впевнено обіграли конкурента за вихід в УПЛ

Лівий берег – Маріуполь 1:1

Голи: Співаков, 28 (п) – Биковський, 90

Вилучення: Астахов, 62 (Лівий берег)

Господарі у меншості не змогли втримати переможний рахунок. Фінальний свисток зафіксував нічию 1:1, яку для Маріуполя на 90-й хвилині врятував Биковський.

Лівий берег замикає трійку лідерів групи "Б" (10 очок).

Відеоогляд Лівий берег – Маріуполь

Чернігів – Кремінь 2:3

Голи: Сердюк, 3, 28 – Савіцький, 45, Трофимюк, 52, 90

У суботу, 2 вересня, відбулось одразу три поєдинки ПФЛ. У першому із них Чернігів вдома програв Кременю 2:3.

Відео повного матчу Чернігів – Кремінь

Фантастика від Равлика та Бразилія у Львові

Далі львівські Карпати приймали одного з суперників за вихід в УПЛ Епіцентр. Перша частина зустрічі закінчилась нульовою мировою. А ось у другому таймі Мирон Маркевич зумів вгадати із замінами. Легендарний тренер випустив на поле новачків команди Віталія Равлика та Крістіана.

Спершу бразилець красиво ударом в один дотик зловив передачу з флангу від Полегенька. А на 81-й хвилині Равлик отримав передачу від Чачуа та розкішним ударом у дев'ятку воріт Епіцентра подвоїв перевагу "левів" 2:0.

Новачки вирішили долю матчу для "зелено-білих". Карпати продовжують лідирувати у групі "А", набравши вже 16 балів. Відрив від Ниви Бузової складає вже 2 пункти.

Відеоогляд поєдинку Карпати – Епіцентр

Буковина – Металіст 1:0

Гол: Палагнюк, 77 (п)

Буковина – Металіст: відеоогляд матчу

Хуст – Поділля 2:1

Голи: Борисенко, 4, Шевчук, 21 – Болденков, 86

Повний матч Хуст – Поділля

Діназ – Гірник-Спорт 3:1

Голи: Малакі, 18, Гільєрме, 54, Кириченко, 69 – Посєвкін, 21

Відеоогляд матчу Діназ – Гірник-Спорт

Прикарпаття – Нива Бузова 2:2

Голи: Француз, 43, Сьомка, 66 – Книш, 22, Прокопчук, 90

Відео повної гри Прикарпаття – Нива Бузова

Нива Тернопіль – Агробізнес 0:0

Тернопільський клуб після нульової мирової вдома йде третім. Нива набрала вже 10 балів.

Повний матч Нива Тернопіль – Агробізнес

Інгулець – Металург Запоріжжя 3:2

Голи: Кольцов, 61 (п), 79, Резепов, 82 – Фальковський, 10, Сад, 90+1 (п)

Інгулець залишається одноосібним лідером групи "Б", набравши вже 16 очок. А це на 4 пункти більше, аніж у другої Вікторії.

Відео повного матчу Інгулець – Металург Запоріжжя

Полтава – Вікторія 2:2

Голи: Вівдич, 29, Горжуй, 82 – Машталір, 40, Шаврін, 87

Повний матч Полтава – Вікторія