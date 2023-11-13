Розгром від Карпат та довгоочікувана перемога Інгульця: підсумки 16-го туру Першої ліги

Закінчились 10 матчів 16-го туру Першої ліги України з футболу сезону-2023/2024. Лідери обох груп здобули розгромні перемоги, а один із них Інгулець нарешті повертає собі переможну ходу.

Лідер групи "А" Карпати 12 листопада приймали другу команду турнірної таблиці Агробізнес. Вже у першому таймі "леви" оформили комфортні 2:0 на табло стадіону "Україна". Спершу Іґор Невес елегантно п'яткою замкнув передачу від Рябова та відкрив рахунок у зустрічі, повідомляє 24 Канал.

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Реабілітація "левів" за поразку у минулому турі

На 36-й хвилині "леви" подвоїли свою перевагу. Бабогло найкраще зіграв у штрафному майданчику після подачі Саківа з кутового та забив свій дебютний гол у зелено-білій футболці.

На перерву команди пішли за комфортного рахунку 2:0 на користь господарів поля.

Після відпочинку Карпати, які проводили відмінну гру, продовжувати тиснути на ворота Агробізнеса. Активна гра в атаці привела до третього голу у ворота гостей. У середині другого тайму Костенко виконав передачу з флангу у штрафний майданчика команди з Волочиська, яку замкнув капітан львів'ян Чачуа.

Могли "зелено-білі" забивати ще, але більше своїх моментів не реалізували.

Карпати розгромили Агробізнес на стадіоні з великою історією 3:0. Після поєдинку Мирон Маркевич розповів, що залишився задоволений грою команди, яка проаналізувала та виправила помилки, які були допущені у минулому матчі проти Епіцентра, у якому зазнала першої поразки у сезоні-2023/2024.

Підопічні Маркевича впевнено лідирують у групі, набравши за 16 турів 39 балів. У другого Епіцентра в активі 27 очок, а трійку замикає Нива Бузова – 26 пунктів.

Інші результати матчів 16-го туру групи "А":

Прикарпаття – Металіст 1:2

Нива Тернопіль – Поділля 0:0

Хуст – Нива Бузова 0:1

Буковина – Епіцентр 0:2

Карпати – Агробізнес 3:0

Довгоочікувана перемога клубу з Петрового

У паралельній групі "Б" свою першу за довгий час перемогу здобув Інгулець. Клуб із Петрового протягом трьох поєдинків не знав переможного смаку. 12 листопада Інгулець вдома приймав Кремінь та влаштував супернику негостинний прийом.

Одразу п'ять м'ячів влетіло у ворота гостей. Натомість Кремінь відповів опоненту лише одним голом. У підсумку – 5:1, розгромна довгоочікувана перемога Інгульця.

Інгулець із 38 очками продовжує лідирувати у турнірній таблиці, випереджаючи другу Вікторію на 8 балів. Третім йде Лівий берег, у якого теж 30 набраних пунктів.

Усі результати 16-го туру групи "Б":