За крок від медалі: Україна фінішувала шостою у змішаній естафеті на етапі КС в Нове-Место

Програму останнього змагального дня сьомого етапу Кубка світу в Нове-Место відкривала змішана естафета. Українські біатлоністи реально претендували на одну з нагород.

Збірна України з біатлону не могла розраховувати на Дмитра Підручного у змішаній естафеті, пише 24 канал. Капітан "синьо-жовтих" застудився, тож не міг допомогти нашій команді.

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За відсутності Підручного український квартет був представлений у наступному складі: Юлія Джима, Олена Білосюк, Артем Прима та Антон Дудченко.

Першою з українців вийшла на трасу Юлія Джима. Олімпійська чемпіонка допустила один промах, через що скористалася додатковим патроном. В результаты Джима передала естафету дев'ятою.

Результат Джими значно покращила наша друга олімпійська чемпіонка. Олена Білосюк використала лише один додатковий патрон, але завдяки швидкому ходу піднялася на третє місце.

Третім вийшов на трасу Артем Прима. Український біатлоніст використав три додаткових патрони, але зумів зберегти досягнення Білосюк.

Фінішером "синьо-жовтих" був Антон Дудченко. На "лежці" українець закрив усі мішені, але заробив штрафне коло, що відкинуло нашу команду з претендентів на медалі. У підсумку наш квартет зайняв шосте місце.

Золоті медалі дісталися Франції, а "срібло" шведським біатлоністам, а "бронза" – Норвегії.

Результат змішаної естафети