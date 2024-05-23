Серед суперниць експерша ракетка світу: з ким зіграють українки на старті турніру Ролан Гаррос

У четвер, 23 травня, відбулося жеребкування Відкритого чемпіонату Франції з тенісу. Україну на цьому турнірі в одиночному розряді представлятимуть, щонайменше, 5 спортсменок.

За рейтингом в основну сітку пройшли Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Леся Цуренко й Ангеліна Калініна. До них також може доєднатися Юлія Стародубцева, яка пробилася до фіналу кваліфікації, пише 24 Канал.

Читайте також Історичний рекорд та повна гендерна рівність: скільки зароблять тенісисти на Ролан Гаррос-2024

Результат жеребкування

Далеко не найпростіший жереб дістався Еліні Світоліній. Вона вже в 1/64 фіналу зіграє проти експершої ракетки світу Кароліни Плішкової (WTA:51). Це буде ювілейна десята зустріч суперниць, наразі перевагу має українка (5:4), яка виграла чотири останні очні поєдинки.

Марта Костюк на кортах Парижа розпочне свій шлях зустріччю з тенісисткою з кваліфікації, тож поки невідомо, хто це буде.

Даяна Ястремська у першому колі зіграє з австралійкою Айлою Томлянович (WTA:207), яка отримала wild card від організаторів. Майбутні суперниці тричі зустрічалися між собою й у всіх матчах перемагала третя ракетка України.

Леся Цуренко на старті ґрунтового "мейджора" визначатиме сильнішу в матчі проти хорватки Донни Векіч (WTA:40). Вони зустрічалися востаннє 8 травня на турнірі в Римі й тоді перемогу на вирішальному тай-брейку здобула представниця України. Потенційно в 1/32 фінал нас може очікувати "синьо-жовте" дербі Цуренко – Костюк.

Ангеліна Калініна в першому раунді змагань протистоятиме Камілі Осоріо з Колумбії (WTA:77). Вони провели лише один поєдинок між собою. Наприкінці зими нинішнього року українка впевнено перемогла з рахунком 6:1, 6:2.

. Турнір триватиме з 26 травня до 8 червня. Чинною чемпіонкою турніру є Іга Швьонтек.

Нагадаємо, що на Відкритому чемпіонаті Франції минулого року серед українок найкращий результат показала Еліна Світоліна. Вона дійшла до чвертьфіналу, де поступилася Арині Сабалєнко.