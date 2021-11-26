Італія або Португалія не зіграють у Катарі: результати жеребкування плей-офф відбору на ЧС-2022

26 листопада 2021 , 18:25
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

У швейцарському Цюриху відбулося жеребкування стадії плей-офф відбору на чемпіонат світу 2022. За підсумками жеребкування європейської кваліфікації на ЧС-2022 свого суперника дізналася і збірна України.

Результати жеребкування півфіналів плей-офф відбору на ЧС-2022

  • Шотландія – Україна
  • Уельс – Австрія
  • Росія – Польща
  • Швеція – Чехія
  • Італія – Північна Македонія
  • Португалія – Туреччина

Варте уваги Україна зіграє проти Шотландії у плей-офф відбору на чемпіонат світу

Як будуть розіграні путівки на ЧС-2022 у плей-офф

  • На чемпіонат світу у Катарі напряму вийшли 10 європейських збірних. Ще три путівки на ЧС-2022 будуть розіграні у раунді плей-офф 24 – 29 березня 2022 року.
  • У кваліфікації беруть участь 12 збірних, які під час жеребкування були розділені на два кошики по 6 команд – сіяні та несіяні. Перевага сіяних полягає в тому, що вони гарантовано грають півфінальні матчі вдома. Фінальні – визначило жеребкування.
  • Раунд плей-офф складається з "шляху" A, B, C. У кожному "шляху" – по чотири збірні, які розіграють по одній путівці. Переможець півфіналу виходить у фінал свого "шляху", перемога в якому гарантує вихід на ЧС-2022.

Результати жеребкування фіналу плей-офф відбору на ЧС-2022

Шлях A

  • Переможець пари Шотландія/Україна – Переможець пари Уельс/Австрія

Шлях B

  • Переможець пари Росія/Польща – Переможець пари Швеція/Чехія

Шлях C

  • Переможець пари Італія/Північна Македонія – Переможець пари Португалія/Туреччина
До уваги. Італія або Португалія не зіграють на чемпіонаті світу 2022. Одна з команд гарантовано вилетить у плей-офф, адже Італія та Португалія у кращому випадку можуть зустрітися у фіналі шляху С.
Автор: Михайло Гема