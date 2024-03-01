Ястремська розгубила велику перевагу та залишила турнір у Сан-Дієго: відеоогляд

У Сан-Дієго закінчилися матчі 1/8 фіналу турніру серії WTA. В одному з них Даяна Ястремська зустрічалася з "нейтральною" Анною Блінковою.

Анна Блінкова – Даяна Ястремська 2:0 (7:6, 6:2)

Це була друга очна зустріч між суперницями. Тепер особистий рахунок між тенісистками – 1:1, пише 24 Канал.

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Старт поєдинку був повністю за українкою. Даяна швидко зробила собі гандикап та підійшла до вирішального відрізка в сеті, маючи перевагу 2:5.

На жаль, півфіналістка Australian Open не змогла дотиснуту суперницю й віддала два поспіль гейми під нуль. У підсумку, все вирішувалося на тай-брейку, де Ястремська знову була попереду, але за рахунку 3:5 програла важливе очко на своїй подачі та поступила 8:6.

У другому сеті українська тенісистка постійно наздоганяла суперницю. У п'ятому геймі їй вдалося зробити зворотний брейк та скоротити рахунок до 3:2, але далі Даяна розвинути успіх не змогла – 6:2.

Протягом матчу Даяна Ястремська зробила 6 ейсів при 3 подвійних помилках, реалізувала 3 з 7 брейк-поінтів та виграла 5 із 10 геймів на своїй подачі.

Дивіться відеоогляд матчу Блінкова – Ястремська

. Попри поразку одеситки, українським уболівальникам ще є за кого вболівати в Сан-Дієго. В 1/4 фіналу зіграє Марта Костюк. Свій поєдинок вона проведе проти "нейтральної" Анастасії Павлюченкової. Старт зустрічі заплановано на 2 березня о 2:00.