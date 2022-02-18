Результат усе одно гідний, – Велепець оцінив виступ жіночої збірної України на Олімпіаді-2022

Старти з біатлону на Олімпіаді-2022 добігли до свого завершення. У останній змагальний день відбулося два мас-старти.

"Джима все зробила правильно"

У жіночому мас-старті була заявлена лише одна представниця України – Юлія Джима. Серед усіх біатлоністок українка продемонструвала найкращу стрільбу, проте навіть такий показник не дозволив їй опинитися на п'єдесталі.

До слова Джима з найкращою стрільбою фінішувала на сьомому місці у мас-старті на Олімпіаді

У підсумку Джима фінішувала 7-ю, біатлоністка допустила 3 хиби на рубежах. Головний тренер жіночої збірної з біатлону України Урош Велепець прокоментував виступ своєї підопічної.

"Сьогодні не лише вітер сильний з поривами. Холодно. Дуже важка стрільба. Треба було стріляти або повільно і обережно, або швидко і, якщо не вийде - йти на кола. Це ризик в обидві сторони. Коли дівчата закривали, Джима використала тактику закривати повільно. Ці кола – неприємні, оскільки вони під підйомом: після штрафного кола треба йти на підйом.

Вона робила все правильно, якби не було цього падіння на першому колі – не знаю, що саме було, вона просто впала. І потім ці 15-20 секунд перед першим рубежем – це вже великий програш. А потім повільна стрільба, і це не виглядало добре. Проте потім зібралася, і сьоме місце – чудовий результат. Шкода через падіння, але загалом все зробила як правильно", – сказав Велепець.

Біатлон – спорт, де потрібно бути у хорошому стані

Наставник також пригадав виступ Юлії в естафеті, де українська команда посіла 7-ме місце.

Лідерці команди завжди бігти в естафеті. Джима завжди думає, що треба щось спеціально зробити, додати, потягнути естафету, як це було кілька разів поспіль. Після цього було важко, оскільки умови були не такі, як сьогодні, і тоді вона не впоралася. А сьогодні умови важкі, і вона зробила все правильно, тому й результат високий,

– сказав словенець.

До слова Джима з найкращою стрільбою фінішувала на сьомому місці у мас-старті на Олімпіаді

Також фахівець висловився про чинник удачі на стрільбі. За його словами, вдача все ж таки може впливати на перемогу.

"Треба теж мати удачу на вогневих рубежах: трохи більші пориви, трохи менші. Француженці Бреза-Буше пощастило, тому що Екгофф і Ройзеланд стояли довго та ще не закрили. А Сімон прийшла, відстріляла швидко і закрила. Біатлон – спорт, де потрібно бути у хорошому стані. І ще кілька відсотків удачі".

"У команди великий потенціал"

Велепець оцінив виступ збірної на Олімпіаді у Пекіні. Він вважає, що команда справилася з поставленими цілями.

"Сьоме, восьме, десяте, 11-е, 13-е - це високі результати. І Меркушина, і Петренко не тренувалися довго через пневмонію, і Білосюк не могла більше допомогти, ніж вийшло, вона підходила у ще гіршому стані. Усе відставили у бік, щоб готуватися до Олімпіади. Але навіть з усіма цими проблемами, і з врахуванням відсутності Блашко, маємо бути задоволені результатом", – розповів коуч.

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Звичайно, завжди хочеш більшого, але це важка робота: 200 днів без сім'ї, жертвуєм багато чим, і спортсмени, і тренери. Звичайно, хотіли з більшою вдачею підійти до цієї Олімпіади. Але у підсумку програму пробігли три біатлоністки, Білосюк помогла в естафеті. Результат усе одно гідний, потенціал у цієї команди великий,

– наголосив Велепець.

Наостанок фахівець розповів про подальші плани команди після Олімпійських ігор.

"Що далі? По-різному. Ті, у кого сім'я, поїдуть додому, хтось ще цей тренуватиметься. На тиждень телефони поставимо у беззвучний режим і будемо відпочивати у колі своїх рідних. І вже потім, 28-го, збираємося у Контіолагті та проведемо останні три етапи. Сподіваємося, дівчата одужають, Білосюк вийде з цього важкого стану, Блашко повернемо до гонок. Надіюся, що кінець сезону буде також хороший", – додав словенський фахівець.

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