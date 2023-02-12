Українська тенісистка Надія Кіченок вийшла у фінал парного турніру WTA в Австрії

Українсько-німецький тандем Кіченок/Фрідзам переграв у півфінальному матчі турніру WTA 250 американок Крістіан/ Сантамарія. Наша тенісистка спробує здобути свій 9-й трофей у парному розряді.

Кіченок/Фрідзам – Крістіан/Сантамарія 7:5, 7:6

У австрійському Лінці триває парний турнір WTA 250. У півфінальному матчі українська тенісистка Надія Кіченок у парі з німкенею Анною-Леною Фрідзам зустрічалися з американським тандемом Кейтлін Крістіан та Сабріна Сантамарія, пише 24 канал.

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Напружений матч тривав 1 годину та 41 хвилину. Українсько-німецька пара не зробили жодної подвійної помилки та використали 5 з 11 брейкпойнтів.

У підсумку Кіченок та Фрідзам перемогли Крістіан та Сантамарію – 7:5, 7:6.

Парний турнір WTA 250 Лінц. Півфінал

Надія Кіченок/Анна-Лена Фрідзам (Україна/Німеччина) - Кейтлін Крістіан/Сабріна Сантамарія (США, 4) 7:5, 7:6(3)

У фінальному поєдинку суперницями українсько-німецької пари стануть Натела Дзаламідзе з Грузії та Вікторія Кужмова зі Словаччини. До речі, це буде перший фінал для Кіченок та Фрідзам.

, що раніше Надія 16 разів грала у фінальних матчах на турнірах WTA, у половині з яких здобула перемоги. У свою чергу німкеня завоювала три титула у шести парних фіналах.