Перемога на характері: Цуренко у драматичному матчі в Римі здолала першу ракетку Хорватії

У столиці Італії стартував турнір серії WTA 1000. В одиночному розряді Україну представляють на ньому 5 тенісисток.

Донна Векіч – Леся Цуренко 1:2 (2:6, 6:3, 6:7)

У середу, 8 травня, Леся Цуренко першою серед наших землячок вийшла на корт римського Мастерса. Суперницею уродженки Рівненщини стала перша ракетка Хорватії Донна Векіч, пише 24 Канал.

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Українка розпочала матч одразу з брейку. Після цього суперниці утримували свою подачу, а в сьомому геймі Леся змогла ще раз виграти подачу хорватки та згодом, попри 2 брейк-поінти, успішно подала на сет.

На жаль, у другій партії Цуренко не змогла розвинути свій успіх. Вирішальним став четвертий гейм, у якому відбувся єдиний брейк у сеті. Його на свій рахунок записала представниця Хорватії.

Тож усе вирішувалося у третій партії. Леся Цуренко зі старту повела в ній з рахунком 3:0 та дійшла до 40:40 на подачі суперниці. Але Донна Векіч утримала її, після чого змогла наздогнати українку й усе закінчилося тай-брейком. Цуренко ледь не втратила на ньому перевагу з рахунку 6:3, але з третьої спроби таки реалізувала матчбол.

Протягом матчу Леся Цуренко зробила 3 ейси при 5 подвійних помилках, реалізувала 3 з 7 брейк-поінтів та виграла 12 із 14 геймів на своїй подачі. Поєдинок тривав 2 години 41 хвилину. Це була четверта очна зустріч між суперницями, тепер українка має перевагу з рахунком 3:1.

. В 1/32 фіналу нас очікує українське дербі – суперницею Лесі Цуренко стане Ангеліна Калініна.

Зазначимо, що інші чотири українки (Світоліна, Костюк, Ястремська, Калініна) потрапили до другого кола турніру автоматично у статусі сіяних. Дата й час проведення їх поєдинків стане відома пізніше.