Впевнений початок захисту титулу: Світоліна здобула перемогу на старті турніру у Франції

У понеділок, 19 травня, у Страсбурзі розпочався турнір серії WTA 500. Його чинною чемпіонкою є Еліна Світоліна.

Діан Паррі – Еліна Світоліна 0:2 (3:6, 4:6)

Свій захист титулу перша ракетка України розпочала зі стадії 1/16 фіналу. Матч переривався через дощ, тому розтягнувся аж на 2 дні, пише 24 Канал.

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Суперниці вперше зустрічалися в очному протистоянні. На корті вони загалом провели трішки більше, ніж півтори години.

Перший сет розпочався дещо нервово для Світоліної. Вона не взяла жодного очка у стартовому геймі на подачі французької тенісистки та мала 40:40 на своїй подачі. Проте згодом українка захопила ініціативу та здобула комфортну перемогу з рахунком 6:3.

У другій партії суперниці захищали свою подачу, але в шостому геймі Еліна зробила надважливий брейк. За переваги українки (4:2), матч було перервано й перенесено згодом на 20 травня.

Після поновлення гри Світоліна взяла свою подачу й мала матчбол у наступному геймі, але не реалізувала його й дозволила Паррі зробити брейк "під нуль". Утім, перша ракетка України вчасно зібралася та відповіла своїм "сухим" брейком, який став переможним у матчі.

. Еліна Світоліна є 2-разовою переможницею змагання у Страсбурзі (2020, 2023). Окрім неї тільки Саманта Стосур двічі тріумфувала на цьому турнірі.

Зазначимо, що в 1/8 фіналу Еліна Світоліна зустрінеться з Кларою Бюрель. Востаннє вони грали між собою саме у Страсбурзі минулого року. Тоді у півфінальному матчі українка перемогла з рахунком 2:1.