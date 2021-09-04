Відбір на чемпіонат світу-2022: результати матчів 4 вересня
Джерело:24 канал
У суботу , 4 вересня, відбулося 13 матчів у відборі на чемпіонат світу-2022. Усі результат поєдинків дізнайтесь на Спорт24.
Фінляндія – Казахстан 1:0
Гол: Пох’янпало, 60
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Сербія – Люксембург 4:1
Голи: Мітровіч, 22, 35, Шано, 80 (авт.), Міленковіч, 90+6 – Тілль, 77
Вилучення: Жерсон (Люксембург), 90+5
Ірландія – Азербайджан 1:1
Голи: Даффі, 87 – Махмудов, 45+1
Латвія – Норвегія 0:2
Голи: Холанд, 20 (пен.), Ельюнуссі, 66
Кіпр – Росія 0:2
Голи: Єрохін, 6, Жемалєтдінов, 55
Словенія – Мальта 0:1
Гол: Ловріч, 45 (пен.)
Гібралтар – Туреччина 0:3
Гол: Давіршоглу, 54, Чалханоглу, 65, Караман, 83
Нереалізований пенальті: Унал, 4 (Туреччина)
Ізраїль – Австрія 5:2
Голи: Соломон, 5, Даббур, 20, Захаві, 33, 90+1, Вайссман, 59 – Баумгартнер, 42, Арнаутович, 55
Нідерланди – Чорногорія 4:0
Голи: Депай, 38 (пен.), 62, Вейналдум, 70, Гакпо, 76
Словаччина – Хорватія 0:1
Гол: Брозович, 87
Україна – Франція 1:0
Голи: Шапаренко, 44 – Марсьяль, 51
Фарерські острови – Данія 0:1
Гол: Вінд, 85
Вилучення: Єнсен, 84 (Фарерські острови)
Шотландія – Молдова 1:0
Гол: Дайкс, 14