Відбір на чемпіонат світу-2022: результати матчів 4 вересня

4 вересня 2021 , 23:44
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Джерело:

24 канал

У суботу , 4 вересня, відбулося 13 матчів у відборі на чемпіонат світу-2022. Усі результат поєдинків дізнайтесь на Спорт24.

Фінляндія – Казахстан 1:0

Гол: Пох’янпало, 60

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Сербія – Люксембург 4:1

Голи: Мітровіч, 22, 35, Шано, 80 (авт.), Міленковіч, 90+6 – Тілль, 77
Вилучення: Жерсон (Люксембург), 90+5

Ірландія – Азербайджан 1:1

Голи: Даффі, 87 – Махмудов, 45+1

Латвія – Норвегія 0:2

Голи: Холанд, 20 (пен.), Ельюнуссі, 66

Кіпр – Росія 0:2

Голи: Єрохін, 6, Жемалєтдінов, 55

Словенія – Мальта 0:1

Гол: Ловріч, 45 (пен.)

Гібралтар – Туреччина 0:3

Гол: Давіршоглу, 54, Чалханоглу, 65, Караман, 83
Нереалізований пенальті: Унал, 4 (Туреччина)

Ізраїль – Австрія 5:2

Голи: Соломон, 5, Даббур, 20, Захаві, 33, 90+1, Вайссман, 59 – Баумгартнер, 42, Арнаутович, 55

Нідерланди – Чорногорія 4:0

Голи: Депай, 38 (пен.), 62, Вейналдум, 70, Гакпо, 76

Словаччина – Хорватія 0:1

Гол: Брозович, 87

Україна – Франція 1:0

Голи: Шапаренко, 44 – Марсьяль, 51

Фарерські острови – Данія 0:1

Гол: Вінд, 85
Вилучення: Єнсен, 84 (Фарерські острови)

Шотландія – Молдова 1:0

Гол: Дайкс, 14

Автор: Юрій Семенюк