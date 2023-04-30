Вистачило двох раундів: український боксер здобув дострокову перемогу в Мадриді – відео нокауту

Колишній чемпіон світу Карен Чухаджян провів поєдинок проти боксера з Венесуели Мічела Маркано. Поєдинок тривав лише 2 раунди.

У суботу, 29 квітня, в Мадриді відбувся вечір боксу. В рамках шоу виступили два українські боксери – Карен Чухаджян та Зоравор Петросян, пише 24 Канал.

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Суперником ексчемпіона світу за версіями IBF Inter-Continental та WBA International Карена Чухаджяна був венесуелець Мічел Меркано. З перших хвилин поєдинку визначилася перевага українця. Вже в першому раунді потужний удар Карена по корпусу змусив відпочити боксера з Венесуели.

У другій 3-хвилинці Чухаджян запустив пару аперкотів, а потім лівим боковим по печінці змусив суперника капітулювати. З кута андердога одразу ж викинули рушник.

Відео нокауту в бою Чухаджян – Меркано

Для українського боксера ця перемога стала 22-ю в професійній кар'єрі. 12 поєдинків Чухаджян завершив достроково.

У другому поєдинку за титул WBA Continental у першій напівсередній вазі Зоравор Петросян зустрічався з іспанським боксером Джонатаном Алонсо. Бій виявився дуже конкурентним та тривав усі 10 раундів. На жаль, український боксер поступився іспанцю одноголосним рішенням суддів: 97-93, 96-94 і 96-95.

Нагадаємо, 30 квітня у Стамбулі в рейтинговому бою зустрінуться непереможений український проспект середньої ваги Богдан Штонда та боксер з Молдови Владислав Ніколау. Українець провів на профі-рингу 7 поєдинків, у яких здобув 7 перемог.