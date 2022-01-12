Режим Лукашенка: білоруським футбольним клубам заборонили проводити збори за кордоном

Міністерство спорту не видає дозвіл на закордонні збори білоруським футбольним клубам. Зокрема, постраждали солігорський Шахтар, БАТЕ, мінське Динамо та Торпедо-БелАЗ.

Не допомагає у вирішенні питання і той факт, що на збори деякі клуби збиралися витратити не бюджетні кошти. Так, Торпедо-БелАЗ збиралося провести збори Туреччини, використовуючи "інші джерела доходу". Проте дозвіл із Мінспорту отримано не було.

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Аналогічна ситуація і з чемпіоном минулого сезону – солігорським Шахтарем, який заробив у єврокубках близько півмільйона євро. Повідомляється, що "гірники" у Туреччині планували провести товариські матчі з донецьким Шахтарем, київським Динамо, московським Спартаком та ще низкою статусних команд, які під питанням через позицію міністерства.

Така сама ситуація склалася і в мінського Динамо з БАТЕ. При цьому столичний клуб отримав дозвіл на збори в російському Сочі, проте там не найкращі погодні умови та мало суперників відповідного рівня для спарингів.

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