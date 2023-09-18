Еліна Світоліна піднялась у рейтингу WTA завдяки Марті Костюк: оновлені позиції українок

Тенісистка з Києва минулого тижня здолала сусідку Світоліної по рейтингу, що дозволило одеситці стати 24-ю ракеткою світу. Сама ж Марта теж покращила свої позиції.

Організація WTA оновила рейтинг найкращих тенісисток світу. Зміни стосувались і кількох українок, які покращили свої позиції. пише 24 канал.

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Так, на одну позицію піднялась перша ракетка України Еліна Світоліна. Після US Open одеситка вперше після декрету піднялась у топ-25. Минулий же тиждень Еліна пропустила.

Прогрес Світоліної

Втім на допомогу прийшов провал Магди Лінетт. Минулого року в цей період полячка дійшла до фіналу турніру в Ченнаї, а цього невдало виступила у Сан-Дієго. Удвічі приємніше, що у першому колі турніру WTA500 Магду вибила наша Марта Костюк.

Таким чином, Лінетт впала на три сходинки, що дозволило Світоліній стати 24-ю. Друга ж ракетка України Ангеліна Калініна залишилась на 28 місці. А ось статус №3 українського рейтингу повернула собі Марта Костюк.

Топ-10 українок у рейтингу WTA:

МІСЦЕ ГРАВЧИНЯ РЕЙТИНГ ЗМІНА ПОЗИЦІЇ 24 Еліна Світоліна 1809 +1 28 Ангеліна Калініна 1562 = 42 Марта Костюк 1195 +3 46 Леся Цуренко 1152 -6 86 Катерина Байндль 776 -2 102 Даяна Ястремська 665 +3 152 Дар'я Снігур 490 -5 194 Катерина Завацька 379 -6 206 Юлія Стародубцева 359 -4 253 Катерина Володько 274 +9 Читайте також Поклали фаворита на лопатки: збірна України з тенісу пробилася у кваліфікацію Кубка Девіса

Зміни у топ-10

Після US Open киянка пропустила вперед Лесю Цуренко. Втім та перемога над Лінетт дозволила Марті піднятися на три сходинки (42 місце), тоді як Леся навпаки впала аж на шість позицій через відсутність ігор (46 місце).

Варто відзначити дві зміни у топ-10 рейтингу WTA. Джессіка Пегула потіснила казашку Єлєну Рибакіну з четвертого місця. У свою чергу на десяту позицію піднялась чешка Барбора Крейчикова, яка тріумфувала у Сан-Дієго.

Рейтинг WTA за 11 вересня 2023: