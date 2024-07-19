Мессі знову обійшов Роналду: рейтинг найкращих спортсменів століття

Заочне протистояння Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду триває вже не перше десятиліття. У черговому рейтингу аргентинець значно випередив вічного конкурента.

Американське видання ESPN опублікувало власну версію ста найкращих спортсменів століття. Завдання було не з простих, адже оцінювалися досягнення в різних видах спорту.

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Хто став переможцем рейтингу

Експерти враховували результати атлетів починаючи з 1 січня 2000 року. Редакції ESPN з усього світу брали участь у визначенні номінантів та в процесі голосування. Підсумком клопіткої роботи став рейтинг ста найкращих професійних спортсменів століття.

Заслуженим переможцем став американський плавець Майкл Фелпс. Він встановив 39 світових рекордів та став абсолютним рекордсменом за перемогами на Олімпійських іграх.

Аргентинець Лео Мессі замкнув трійку найкращих за тенісисткою Сереною Вільямс. Цікаво, що найкращий бомбардир збірних за всю історію Кріштіану Роналду опинився лише на 13-му місці.

Топ-5 найкращих спортсменів століття

Майкл Фелпс (плавання) – 28-разовий олімпійський призер (рекорд), 23-разовий золотий олімпійський призер. Здобув найбільше золотих медалей на одній Олімпіаді, коли він виграв вісім нагород у Пекіні-2008. Серена Вільямс (теніс) – 23-разова чемпіонка турнірів рівня Грендслем в одиночному розряді (другий результат за весь час). Рекордсменка серед жінок за кількістю перемог у матчах на "мейджорах" – 365. 73 титули в кар’єрі – п’яте місце серед жінок. Чотири рази ставала чемпіонкою Олімпійських ігор. Ліонель Мессі (футбол) – 10-разовий чемпіон ЛаЛіги, семиразовий переможець Кубка Іспанії, чотириразовий переможець Ліги чемпіонів, шестиразовий найкращий бомбардир Ліги чемпіонів, 17 разів входив до символічної збірної ФІФА, переможець Кубка світу, дворазовий переможець Кубка Америки, дворазовий володар "Золотого м’яча" чемпіонату світу з футболу, восьмиразовий володар "Золотого м’яча". Леброн Джеймс (баскетбол) – найкращий гравець в історії НБА за кількістю очок, 20-разовий учасник Матчу всіх зірок, 19 разів обирався до збірної всіх НБА, та шість разів до команди захисників. Чотири рази ставав MVP фіналу НБА, та тричі — MVP Матчу всіх зірок. Загалом він виграв чотири титули НБА з трьома різними командами, а також двічі вигравав "золото" Олімпійських ігор. Том Брейді (американський футбол) – семиразовий чемпіон Супербоул, п’ятиразовий MVP Супербоула, тричі NFL MVP.

Також до десятки найкращих потрапили Роджер Федерер (теніс), Сімон Байлз (гімнастика), Тайгер Вудс (гольф), Усейн Болт (біг), Кобі Браянт (баскетбол).