Чи включив українець себе: Ломаченко склав рейтинг найкращих боксерів своєї ваги

Василь Ломаченко продовжує підготовку до наступного бою проти Джемейна Ортіса. Український боксер оголосив рейтинг найкращих на його думку боксерів у його вазі.

Василь Ломаченко зізнався, що ніколи не любив складати такі рейтинги. Однак таки це зробив. Цікаво, що у топ-5 найкращих боксерів своєї ваги немає його прізвища.

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Ломаченко: Мені необхідно назвати себе в цьому топ-списку

"Мені ніколи не подобалося це питання, бо треба включати до рейтингу самого себе. Мені це не подобається. Мені необхідно назвати себе в цьому топ-списку. Я не можу це пояснити", – розповів українець.

Ломаченко поставив на перше місце абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Девіна Хейні. 16 жовтня американець спробує захистити звання у реванші проти Джорджа Камбососа.

Також у цей рейтинг увійшов Шакур Стівенсон та Раян Гарсія, які раніше поговорювали про потенційний бій проти Василя.

Девін Хейні, Джервонта Девіс, можливо Ісаак Крус, Раян Гарсія та Шакур Стівенсон. Знаєте, мабуть, я поставлю Стівенсона на третє місце. Тому Хейні, Девіс, Стівенсон, Крус та Раян,

– сказав Ломаченко.

Що відомо про наступний бій Ломаченка