Без Шевченка: рейтинг найбільш високооплачуваних тренерів Євро-2020

Наставник збірної Німеччини Йоахім Льов очолив рейтинг найбільш високооплачуваних тренерів на Євро-2020. Тренер "маншафт", який покине команду після чемпіонату Європи, заробляє понад 4 мільйони євро в рік.
Тренер Росії заробляє більше за Енріке та Мартінеса
Річний оклад Льова становить 4,6 мільйона євро. Понад 4 мільйони отримує і наставник збірної Франції Дідьє Дешам – 4,2 мільйона євро.
До теми Збірна України заробила понад 10 мільйонів на Євро-2020
Трійку тренерів з найвищою зарплатою замикає наставник Англії Гарет Саутгейт – 3,5 мільйона євро.
- Що цікаво, Станіслав Черчесов, наставник збірної Росії, яка ганебно вилетіла з Євро-2020, заробляє більше, аніж тренери Іспанії та Бельгії. Його оклад складає 2,5 мільйона євро.
- Черчесов наразі єдиний з цього рейтингу, хто не вивів свою команду в плей-офф турніру.
У рейтинг не потрапив наставник збірної України Андрій Шевченко. Офіційної інформації про зарплату Шевченка немає. За даними ЗМІ, Шевченко заробляє менше 1 мільйона євро в рік.
Топ-10 найбільш високооплачуваних тренерів Євро-2020
1. Йоахім Льов (Німеччина) – 4,6 млн євро
2. Дідьє Дешам (Франція) – 4,2
3. Гарет Саутгейт (Англія) – 3,5
4-5. Франк де Бур (Нідерланди) – 3
4-5. Роберто Манчіні (Італія) – 3
6. Станіслав Черчесов (Росія) – 2,5
7. Фернанду Сантуш (Португалія) – 2,3
8. Володимир Петкович (Швейцарія) – 1,74
9. Луїс Енріке (Іспанія) – 1,5
10. Роберто Мартінес (Бельгія) – 1,2