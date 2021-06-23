Без Шевченка: рейтинг найбільш високооплачуваних тренерів Євро-2020

18:01

Наставник збірної Німеччини Йоахім Льов очолив рейтинг найбільш високооплачуваних тренерів на Євро-2020. Тренер "маншафт", який покине команду після чемпіонату Європи, заробляє понад 4 мільйони євро в рік.