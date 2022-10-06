Збірна України втратила бали в рейтингу ФІФА: на якій позиції тепер команда

ФІФА опублікувала оновлений рейтинг національних збірних з футболу. Збірна України зберегла за собою 27-е місце.

У жовтні збірна України провела три матчі. Вони були рамках Ліги націй. Спочатку команда поступилася Шотландії, потім розгромила Вірменію, а в кінці зіграла ще один матч проти Шотландії який закінчився внічию.

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Попри втрату 5,8 бала за цей період, наша команда зуміла зберегти за собою 27-е місце в рейтингу ФІФА. В активі "синьо-жовтих" 1536,99 бала. Серед європейських збірних наша команда на 16-у місці.

Топ-10 рейтингу ФІФА

Бразилія – 1841,30 Бельгія – 1816,71 Аргентина – 1773,88 Франція – 1759,78 Англія – 1728,47 Італія – 1726,14 Іспанія – 1715,22 Нідерланди – 1694,51 Португалія – 1676,56 Данія – 1666,57

А Росія точно під санкціями?

Оновлений рейтинг ФІФА викликав дискусії щодо збірної Росії. Хоча УЄФА відсторонила цю збірну від міжнародних матчів, в оновленому рейтингу ФІФА ця збірна піднялася одразу на дві сходинки, набравши бали. І вже посідає 33-є місце (до цього була 35-ю). При цьому що у жовтні росіяни зіграли лише один товариський матч проти Киргизстану.