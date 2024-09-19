Футбольний парадокс: збірна України покращила позиції в рейтингу ФІФА після провалу в Лізі націй
Джерело:ФІФА
Команда Сергія Реброва піднялась на один рядок у порівнянні із серпневим рейтингом ФІФА.При цьому в останніх матчах "синьо-жовті" не взяли жодного очка.
Збірна України з футболу у вересні провела два матчі в рамках Ліги націй. Команда Сергія розчарувала фанатів, програвши Албанії (1:2) та Чехії (2:3).
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Покращення після ганьби
Тим не менше, такі результати не вплинули на рейтинг збірних ФІФА. Організація оновила список топ-команд світу після міжнародного вікна.
Збірна України посідає у ньому 24 місце. Наша команда не тільки не втратила позиції, а ще і змогла піднятися. Підопічні Реброва залишили позаду Австралію.
|МІСЦЕ
|КРАЇНА
|ОЧКИ
|1
|Аргентина
|1889,02
|2
|Франція
|1851, 92
|3
|Іспанія
|1836,42
|4
|Англія
|1817,28
|5
|Бразилія
|1772,02
|6
|Бельгія
|1768,14
|7
|Нідерланди
|1759,95
|8
|Португалія
|1752,14
|9
|Колумбія
|1738,72
|10
|Італія
|1726,31
|11
|Уругвай
|1701,34
|12
|Хорватія
|1699,60
|13
|Німеччина
|1692,19
|14
|Марокко
|1676,14
|15
|Швейцарія
|1641,00
|16
|Японія
|1639,60
|17
|Мексика
|1635,66
|18
|США
|1632,19
|19
|Іран
|1622,92
|20
|Данія
|1621,70
|21
|Сенегал
|1620,87
|22
|Австрія
|1580,37
|23
|Південна Корея
|1572,61
|24
|Україна
|1548,29
|25
|Австралія
|1544,30
Нагадаємо, що рейтинг ФІФА стане показником щодо розподілу європейських збірних по кошиках на кваліфікацію до ЧС-2026. Щоб опинитись у першому, Україні треба потрапити у топ-12 саме сегменту УЄФА.
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Втім наразі наша команда йде 13-ою серед Європи. Відстань від Австрії, яка замикає дванадцятку найкращих, становить близько 24 балів. Що цікаво, у топ-15 рейтингу не відбулось жодних змін.