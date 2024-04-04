Збірна України піднялась у рейтингу ФІФА завдяки виходу на Євро: чому це важливо

Команда Сергія Реброва виграла обидва березневі матчі у плей-оф кваліфікації на чемпіонат Європи. Це дозволило Україні обійти у світовому рейтингу Південну Корею та Австралію.

Наприкінці березня збірна України вдало провела плей-оф відбору на Євро-2024. Команда Сергія Реброва обіграла Боснія і Герцеговину та Ісландію.

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Плюс дві позиції

Це дозволило Україні покращити свої позиції в рейтингу ФІФА. "Синьо-жовті" піднялись на дві сходинки, обійшовши Південну Корею та Австралію. Тепер наша команда посідає 22 місце.

У топ-десятці також відбулись дві зміни. Наш суперник на Євро-2024 Бельгія обігнала Англію та увійшла у топ-трійку. Також португальці випередили Нідерланди і тепер йдуть шостими. Лідерами ж залишаються фіналісти ЧС-2022 Аргентина та Франція.

Аргентина - 1858,00 Франція - 1840,59 Бельгія - 1795,23 Англія - 1794,90 Бразилія - 1788, 65 Португалія - 1748,11 Нідерланди - 1742,29 Іспанія - 1727,5 Італія - 1724,60 Хорватія - 1721,07

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Іран - 1613,96 Данія - 1602,72 Україна - 1568,86 Південна Корея - 1563,99 Австралія - 1563,93 Австрія – 1554,86 Угорщина – 1532,20

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Відбір на ЧС-2026

Важливо відзначити, що, скоріш за все, посів для жеребкування відбору на ЧС-2026 відбуватиметься на основі рейтингу ФІФА наприкінці цього року. За форматом європейської кваліфікації топ-12 команд континенту потраплять у перший кошик.

Наразі серед європейських збірних Україна як раз йде на 12 місці. Втім позаду доволі близько розташувались Австрія та Угорщина. Тому для потрапляння у перший кошик нашій команді необхідно виступити на Євро та у Лізі націй не гірше за опонентів.

На Мундіаль-2026 напряму потраплять переможці кваліфікаційних груп. Віцечемпіони ж відправляться у плей-оф, де разом з чотирма командами з Ліги націй визначать володарів ще чотирьох путівок до США, Канади та Мексики.