Збірна України продовжила падіння у рейтингу ФІФА

Міжнародна федерація футболу оновила рейтинг національних збірних. Збірна України продовжила падіння в оновленому рейтингу ФІФА після вересневих матчів.

Україна – 27 у рейтингу ФІФА

В оновленому рейтингу від ФІФА збірна України посідає 27 місце. Україна перемістилася з 25 на 27 місце й має 1520,07 бала. Серед представників УЄФА українська команда 15.

Варте уваги Без результату та з надмірною щирістю: перші підсумки роботи Петракова у збірній України

Після оприлюднення серпневого рейтингу збірна України з новим наставником Олександром Петраковим провела три матчі й всі зіграла внічию.

У рамках кваліфікації ЧС-2022 українці поділили очки проти Казахстану (2:2) та Франції (1:1). У спарингу проти Чехії також була нічия (1:1).

Суперники "синьо-жовтих" у відборі на ЧС-2022 розташувалися на наступних позиціях: Франція – 4, Фінляндія – 55, Боснія і Герцеговина – 57, Казахстан – 120.

Рейтинг ФІФА

1. Бельгія – 1832,33

2. Бразилія – 1811,73

3. Англія – 1755,44

4. Франція – 1754,31

5. Італія – 1735,73

6. Аргентина – 1725,31

7. Португалія – 1674,9

8. Іспанія – 1673,68

9. Мексика – 1666,19

10. Данія – 1658,49

…

27. Україна – 1520,07