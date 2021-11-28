Реваншу може не бути: чому Лопес не зможе помститись Камбососу

Теофімо Лопес у ніч на 28 листопада несподівано програв Джорджу Камбососу та втратив чемпіонські пояси. Реваншу може не бути.

Лопес може не отримати реванш

Вже перший захист титулів завершився для Теофімо Лопеса провалом. Джордж Камбосос виявився "міцним горішком", який не зміг розколоти американець.

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За роздільним рішенням суддів перемогу здобув австралійський боксер. Лопес не зможе розраховувати на реванш, якщо цього не захоче суперник.

У контракті двобою не було опції другого поєдинку. Щоправда, після поєдинку Джордж заявив, що Лопесу потрібно гідно прийняти поразку та запропонував йому вдруге вийти на ринг, але цього разу вже в Австралії.

Бій Лопес – Камбосос