Реванш Ломаченко – Лопес може відбутися вже у 2021 році

Василь Ломаченко прагне дибитися реваншу з американцем Теофімо Лопесом. Українець відмовляється виходити в ринг проти всіх боксерів, окрім Лопеса.

Джерело: boxingukraineboxing

Про те, що Ломаченко хоче провести реванш з Лопесом, в ефірі інстаграм-сторінки boxingukraineboxing заявив його менеджер Егіс Клімас.

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За словами Клімаса, другий бій між боксерами може відбутися у травні або червні 2021. У команді Ломаченка не розглядають варіантів проміжних боїв.

Катар хоче провести бій?

Володимир Кобельков, співбесідник Клімаса, під час розмови поділився інформацією, що реванш Ломаченко – Лопес хоче провести Катар. Клімас підтвердив інформацію, але сказав, що Боб Арум, промоутер боксерів, поки не бачить можливості проведення поєдинку.

Це правда. Я розмовляв з Арумом і він сказав, що є чи принц, то чи шейх, який сильно любить Васю і питав, чи можна бій затягнути в Катар. Але Арум сказав, що поки ситуація у світі не владнається, то ніхто навіть переговори вести не буде,

– розповів Клімас.

Що відомо про поразку Ломаченка

Поєдинок українця з Лопесом відбувся у жовтні 2020 року. У бою за титули WBA, WBC, WBO й IBF перемогу рішення суддів здобув Лопес.

23-річний американець став наймолодшим абсолютним чемпіоном в історії боксу.

Після поєдинку з'явилася інформація, що Ломаченко боксував з травмою. Українцю зробили операцію.

Ломаченко не визнає поразки та вимагає реваншу. Однак у контракті на перший бій цієї опції не було. Лопес відмовляється вдруге битися з Ломаченком.