"Сильніший за нього ментально": перший тренер Кличків зробив прогноз на реванш Усик – Ф'юрі

Наприкінці весни Олександр Усик став першим абсолютом хевівейту в епоху чотирьох поясів. У битві за це звання він здолав до того непереможного Тайсона Ф'юрі.

Попереду на боксерів очікує реванш. Уже найближчим часом вони розпочнуть підготовку до нього у тренувальних таборах.

Читайте також Визнання величі боса хевівейту: відомо, що сказав Ф'юрі Усику при зустрічі на "Вемблі"

Що стане вирішальним у поєдинку

Своїми очікуваннями від цієї битви в інтерв'ю для XSPORT поділився Володимир Золотарьов. Перший тренер братів Кличків вважає, що на перше місце вийде психологія боксерів, а в цьому компоненті Олександр Усик переважає свого опонента.

"Моя думка, що результат другого поєдинку буде таким самим і він завершиться перемогою Усика. Не хочу применшувати заслуг Ф'юрі. Він – чудовий і обдарований боксер! Він дуже розумний, зі своїм своєрідним стилем, але Олександр сильніший за нього ментально. До поєдинку, під час бою, найважливішу роль відіграє психологічний настрій.

Правильно мислити, дотримуватися стратегії в найекстремальніших ситуаціях, слідувати своїй тактиці та не здригнутися – це запорука успіху в таких великих боях. З психологічною складовою в Усика все гаразд і за рахунок цього він впевнено проведе й реванш", – заявив Золотарьов.

Довідка. Реванш відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії.

Нагадаємо, що в першому бою Олександр Усик переміг роздільним рішенням суддів: 115-112, 113-114, 114-113.