Туркі Аль-Шейх назвав остаточну дату реваншу Усик – Ф'юрі: коли відбудеться бій

У травні нинішнього року Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі провели "бій століття". На кону цієї битви стояло звання першого абсолюта хевівейту в епоху чотирьох поясів.

Перемогу здобув український боксер роздільним рішенням рефері. Суддівські записки зафіксували його тріумф з рахунком 115:112, 113:114, 114:113.

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Дата залишилася незмінною

Попереду на них очікує реванш. Він, як і перший поєдинок, відбудеться в Ер-Ріяді.

Керівник Головного управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль-Шейх оголосив остаточну дату битви між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO і WBC у надважкій вазі Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі.

Ф'юрі – Усик 2 "Відновлення". 21.12.2024,

– написав Аль-Шейх.

Раніше повідомлялося, що 21 грудня – найімовірніша дата, але не остаточна. Були чутки, що битву могли перенести на декілька тижнів, проте цього не сталося.

Нагадаємо, що після поєдинку з "Циганським королем" Олександр Усик може залишити хевівейт і повернутися у крузервейт. Про такий план український боксер розповідав на початку червня.