Реванш Усика проти Джошуа назвали найкращим боєм року за версією WBO

Олександр Усик продовжує збирати нагороди під закінчення 2022 року. Бій українського боксера отримав відзнаку "Бій року".

Світова боксерська організація відзначила другу зустріч Олександр Усика з Ентоні Джошуа. Саме реванш у Саудівській Аравії отримав звання найкращого бою 2022 року.

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Ще одна нагорода для українця

Нагадаємо, що у серпні 2022 року боксери зійшлись на ринзі у Джидді. Бійці провели усі 12 раундів. За роздільним рішенням суддівських записок перемогу здобув Усик. Українець захистив чемпіонські титули та завоював вакантний пояс чемпіона за версією журналу The Ring.

Після переможного реваншу Усику потрібно здобути лише пояс WBC, яким володіє Тайсон Ф'юрі, щоб стати абсолютним чемпіоном світу.

Раніше Усик на 35-й конвенції Всесвітньої боксерської організації у Пуерто-Рико став найкращим бійцем року.

На благодійному заході у США, який організував фонд Олександра, український боксер отримав від WBC спеціально виготовлений синьо-жовтий пояс, який присвятили Україні.