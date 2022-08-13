Реванш Усик – Джошуа: хто покаже бій по телебаченню в Україні

Олександр Усик проведе реванш проти Ентоні Джошуа 20 серпня. Цей бій можна буде переглянути в Україні. Вболівальники боксу зможуть його дивитися як по телебаченню, так і онлайн.

Другий бій Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня в місті Джидда в Саудівській Аравії. Український боксер захищатиме три чемпіонські пояси у важкій вазі, які він здобув в попередньому бою проти Джошуа. Трансляція бою Усик – Джошуа в Україні буде безкоштовною та доступною на різних платформах, повідомляє 24 канал.

Детальніше Бій Усик – Джошуа безкоштовно покажуть в Україні: де його дивитися онлайн та по телевізору

Промоутер Усика Олександр Красюк в ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу розповів про те, що Усик звернувся до організаторів бою з проханням викупити права на його показ в Україні, щоб транслювати його тут безкоштовно. І покажуть цей бій в прямому ефірі на різних платформах – як телебаченні, так і на онлайн-сервісах.

Які канали покажуть бій Усик – Джошуа в прямому ефірі

Олександр Красюк розповів, що одним із трансляторів стане "Суспільне". Але не головний канал, а його регіональні філії. Все через те, що "Суспільне" транслюють і за межами України, а права на показ бою – лише на території України. Саме тому і вирішили віддати цей показ на регіональні філії мовника, щоб навіть ті, хто не має доступу до інтернету, змогли подивитися цей бій.

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Варто додати, що в телеграм-каналі Усика вказано те, що бій буде також транслювати канал "2+2". Однак в програмі каналу на його сайті цього бою поки немає (там в програмі стоять покази художніх фільмів). Також інформація про трансляцію на "2+2" відсутня в повідомленні на фейсбук- та інстаграм-сторінці боксера. Немає її й на сторінці промоутерської компанії K2 Promotions, яка представляє інтереси боксера.

Хто ще покаже бій Усик – Джошуа

Організатори вирішили показати бій на чималій кількості платформ. Він буде транслюватися на платформі Megogo. А також на сайті та в додатку Parimatch.

Сайт 24 каналу проведе трансляцію бою Усик – Джошуа.