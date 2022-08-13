Солідний плюс на вагах: Усик набрав 15 кілограмів перед реваншем із Джошуа

Лише тиждень залишився до довгоочікуваного реваншу Олександр Усик – Ентоні Джошуа. Колишній чемпіон світу Амір Хан побував у тренувальному таборі українця.

Хан: Джошуа припуститься помилки, якщо спробує знову боксувати з ним

35-річний британець залишився під приємним враженням від фізичної форми Олександра Усика. Як розповів Амір Хан, український боксер набрав 15 кілограмів від першого бою проти Ентоні Джошуа.

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Однак навіть ці кілограми не завадять Усику продемонструвати свій найкращий бокс. Хан запевнив, що навіть у такій вазі Олександр виглядає сильним.

Вага не загальмує його. Він дуже швидкий, у нього чудова робота ніг. Він дуже технічний, його боксерський IQ, я думаю, найкращий. І те, наскільки він точний – це те, що допомагає йому вигравати бої. Не можна перемогти Усика, коли справа зводиться до тактики, техніки або боксерських навичок. Джошуа припуститься помилки, якщо спробує знову боксувати з ним,

– заявив Хан.

Тим часом Усик вже закінчив тренувальний збір перед реваншем. Попереду лише бій у Джидді, який відбудеться 20 серпня.

Українські фанати боксера зможуть переглянути двобій у декілька варіантів. Натомість Усик зробив презент українцям у вигляді куплених прав на трансляцію свого поєдинку проти Джошуа.

Близько 40 тисяч прихильників боксу зможуть наживо побачити двобій на стадіоні у Саудівській Аравії.

Прямо під час реваншу Усик допоможе ЗСУ, після чого повернеться до України.