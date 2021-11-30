Реванш Усик – Джошуа: промоутер назвав дедлайн для організації бою

Українець Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа у ніч з 25 на 26 вересня та забрав його чемпіонські пояси за версіями WBA, WBO, IBF, IBO у важкій вазі. Тепер боксери планують провести реванш.

7 місяців для організації бою

Мало не одразу після поразки, Джошуа активував опцію про проведення реваншу проти Усика. Домовитися про це повинні промоутери обох боксерів.

"Тобто 25 квітня дедлайн організації поєдинку, якщо сторони не погодять якесь зміщення на пару тижнів. Ми з Едді Хірном домовилися на початку грудня зустрітися у Європі та "накидати" дорожню карту", – розповів промоутер Олександр Красюк. Він представляє інтереси Усика.

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Київ як альтернативне місце бою

Чи не головне питання – місце проведення цього бою. Усик та Красюк не проти, щоб цей бій відбувся в Києві на НСК "Олімпійський".

Моя мрія, мрія братів Кличків, мрія Усика – провести такий поєдинок в Україні. Хто з промоутерів не хотів би провести такий поєдинок у себе на Батьківщині? Чи виграємо ми цю конкуренцію цифр – поки складно говорити. Лишень після конкретних розрахунків ми зможемо це з'ясувати,

– зізнався промоутер.

Відтак НСК "Олімпійський" розглядають, але лише як альтернативу. Все через різницю у вартості квитків, яку можна встановити в Україні та Великій Британії. Адже купівельна спроможність українця та британця значно різниться. Для прикладу, середня вартість квитка на бій Усик – Джошуа на стадіоні "Тоттенхем" становила 300 фунтів – це 10 тисяч гривень. На стадіон прийшло 70 тисяч глядачів.

"VIP-квиток, який складає значну частину доходу від продажу квитків, на стадіон "Тоттенхем" коштував 2 тисячі фунтів стерлінгів. Це приблизно 75 тисяч гривень один квиток. Як правило це два квитки, тому що людина йде щонайменше ще з кимось. Тобто, йдеться про 150 тисяч гривень. Уявімо собі середній клас. Хто може дозволити собі це у Великій Британії та хто може дозволити собі це в Україні? Чи зможемо ми знайти 2 тисячі людей у Києві, які дозволять собі витратити 150 тисяч гривень лишень на квитки? Чесно кажучи, у мене виникає питання", – розповів Красюк.

Тож промоутер не відкидає того варіанту, що бій проведуть там, де сторони зможуть отримати максимальний дохід від його проведення.

"Можливо, ми отримаємо офіційну пропозицію з Близького Сходу. Близький Схід нам запропонує стільки ж, як Джошуа бився з Енді Руїсом. Це будуть вигідні умови. Найкраща пропозиція – зразу підписали… Тобто все буде базуватися на комерційній складовій", – підсумував промоутер.