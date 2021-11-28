Реванш у німкені, яскрава тактика та за крок до фіналу: виступ Старікової у Лізі чемпіонів

Олена Старікова виступила у другому етапі Ліги чемпіонів з велотреку. Українка зупинилась за крок від виходу у фінал спринту.

Красива тактика за вихід у півфінал

27 листопада найкращі трековики світу взяли участь у 2-му етапі Ліги чемпіонів, який відбувся у Панявежисі (Литва). Не пропустила його єдина представниця з України Олена Старікова.

​Цікаво прочитати "Українська королева треку": ексклюзив зі срібною призеркою Олімпіади Оленою Старіковою

25-річна українська спортсменка розпочала свій виступ у третьому заїзді спринту. Вона потрапила у тріо з потужними суперницями. Опонентками стали німкеня Леа Фрідріх та нідерландка Лауріне ван Ріссен.

Українка зі старту не стала рвати темп, їхавши за спиною двох суперниць. Вже за коло до фінішу Старікова обрала дуже красиву та грамотну тактику. Олена по зовнішньому раунду вийшла колесо у колесо зі суперницями та таки перетнула фінішну пряму першою.

Наша спортсменка випередила німкеню на 0.125 секунди, а нідерландку на 0.154.

Битва з лідеркою спринту у Лізі чемпіонів

Срібна призерка Олімпіади-2020 з посмішкою на обличчі привіталась литовські трибуни. Олена пробилась у півфінал спринту.

В 1/2 Старікова позмагалась із лідеркою з Німеччини Еммою Гінце та Матільдою Гро. Олена знову використала ідентичний план на заїзд, але цього разу зовсім трішки не вистачило, щоб перемогти та вийти у вирішальний старт.

Українка зовнішнім радіусом випередила представницю Франції, а до німкені не вистачило 0.030 секунди.

Два класні заїзди продемонструвала Олена Старікова.

Також українська спортсменка взяла участь у кейріні. Старікова у першому заїзді фінішувала п'ятою серед шести учасниць та не відібралась у наступний раунд.

Попереду на Олену чекає ще три етапи історичної Ліги чемпіонів – два виступи у Лондоні (Велика Британія) та старт у Тель-Авів (Ізраїль).

Наступний тур відбудеться 3 грудня.

Переможницею фіналу спринту стала якраз німкеня Емма Гінце. Вона була швидшою за представницю Канади Лоріан Дженест.