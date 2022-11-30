Рецепт успіху: Дніпро-1 не хоче відпускати Довбика без чемпіонства

Український нападник Артем Довбик вже давно "точить лижі" для переїзду в закордонний чемпіонат. Та от СК Дніпро-1 не хоче відпускати свого зіркового гравця, оскільки вважають, що без нього їм не вдасться виграти УПЛ.

"Дніпряни" ставлять перед собою досить амбітне завдання – перемога у чемпіонаті України. Допоки вони впевнено йдуть до своєї мрії, лідируючи у турнірній таблиці.

Майбутнє Довбика

За інформаціє ТаТоТаке керівництво клубу вважає, що без Довбика успіху в своїх планах їм не досягти:

"Усі у клубі розуміють, що без Довбика чемпіонат УПЛ не виграти. А бажання виграти титул в інвестора та керівництва просто зашкалює. Упевнений, що в клубі знайдуть варіант домовитися з Артемом, чий контракт закінчується наприкінці 2023 року", – сказав Михайло Співаковський.

Дніпро-1 оцінює Довбика у 8-10 мільйонів євро. У разі продажі гравця, половину доведеться віддати данському Мідтююлланду, за який Артем виступав.

Також раніше повідомлялося про повернення інтересу Салернітани до Довбика. Та італійський клуб не готовий викласти велику суму за форварда, їхня ціль – оренда з правом викупу.