Ретро дня – як Хасім Рахман жорстко нокаутував Леннокса Льюїса: відео

У цей день, 22 квітня 2001 року, легендарний британський боксер Леннокс Льюїс вийшов на ринг проти американця Хасіма Рахмана. Льюїс сенсаційно програв усі титули, якими володів, хоча й був фаворитом бою у ПАР.

Поєдинок отримав звання "розчарування року"

У кінці 5-го раунду Рахман декілька разів викинув лівий джеб в голову Льюїса. Леннокс відійшов до канатів, після чого Рахман провів правий крос в щелепу супротивника.

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Після цього Льюїс миттєво звалився на канвас. На рахунок 10 він все ще перебував на канвасі.

Таким чином, Хасім Рахман відібрав у Леннокса Льюїса титули WBC, IBF і IBO у важкій вазі. Цей поєдинок отримав звання "розчарування року" за версією журналу The Ring.

Дивіться відео як Рахман нокаутував Льюїса