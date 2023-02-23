Вирішальний бій за 1/8 фіналу: стартові склади Шахтаря та Ренна на матч Ліги Європи

Ігор Йовічевіч не здивував основою на поєдинок з Ренном. З перших хвилин на полі з'явиться Дмитро Топалов, який раніше в єврокубках зіграв лише один матч за Маріуполь.

Шахтар проведе матч-відповідь проти Ренна в 1/16 фіналу Ліги Європи. Тиждень тому "гірники" змогли перемогти французів у номінально домашній грі (2:1).

Слідкуйте з нами Ренн – Шахтар: онлайн-трансляція матчу за 1/8 фіналу Ліги Європи

Тепер же команди зійдуться на полі "червоно-чорних". Напередодні гри Бруно Женезіо та Ігор Йовічевіч визначились зі стартовими складами. В основі донеччан вийде Дмитро Топалов, який дебютує за Шахтар на євроарені.

: Манданда – Спенс, Омарі, Белосян, Трюффер – Сантамарія, Маєр, Доку – Гуїрі, Калімуендо, Токо Екамбі.: Трубін – Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко – Степаненко, Судаков, Бондаренко – Топалов , Траоре, Зубков.

Пряма трансляція матчу Ренн – Шахтар відбудеться на онлайн-сервісі Megogo. Початок – о 22:00 за київським часом.

Важливо знати День Х для України: як виступи Шахтаря та Дніпра-1 вплинуть на представництво в Лізі чемпіонів

Відзначимо, що Шахтар та Ренн лише одного разу у своїй історії зустрічалися. У 2005 році на груповій стадії Кубка УЄФА "гірники" мінімально перемогли французьку команду завдяки голу Елано з пенальті.

Цього сезону Ренн грав у групі Ліги Європи з київським Динамо. Французи здобули дві перемоги над підопічними Луческу (2:1 та 1:0) і посіли у підсумку друге місце.