Маліновський став ближчим до чемпіонства у Франції: ПСЖ програв супернику Шахтаря

У чемпіонаті Франції загострилася боротьба за чемпіонство. Лідер турнірної таблиці ПСЖ програв на виїзді Ренну.

ПСЖ не надто вдало проводить 2023 рік. В перший день року команда програла Лансу, який є одним з головним переслідувачів парижан та посідає друге місце. А в неділю, 15 січня, ПСЖ зазнав ще однієї поразки – цього разу від Ренна.

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При цьому ПСЖ вийшов на цей матч у доволі потужному складі. Лише Мбаппе розпочав гру в запасі, але вийшов на заміну в другому таймі. А Неймар та Мессі розпочали гру з перших хвилин.

Господарі поля нічим не поступалися більш іменитому супернику. Віддавши м'яч, футболісти Ренна зосередилися на створенні небезпечних моментів. За перший тайм в них було чотири удари по воротах Доннарумми, і всі були у площину. Гості таким відзначитися не зуміли – п'ять ударів, і всі повз рамку воріт Манданда.

У другому таймі ситуація мало чим змінилася – контроль м'яча не приніс жодних дивідендів ПСЖ. А Ренн таки забив. Після обіграшу в штрафному майданчику, Трюффер віддав пас на капітана команди Траоре, який в дотик і відправив м'яч у ворота суперника.

ПСЖ міг врятуватися від поразки. Але той же Мбаппе не використав хорошу нагоду відзначитися.

Відеоогляд матчу Ренн – ПСЖ

ПСЖ програє і дозволяє суперника наблизитися у турнірній таблиці. Тепер Ланс відстає від них лише на три очки. А Марсель, куди перейшов українець Руслан Маліновський, поступається лише п'ятьма балами.

Щодо Ренна, то команда поки на п'ятому місці, хоча має стільки ж очок, як і четверте Монако. І саме з Ренном зіграє донецький Шахтар в 1/16 фіналу Ліги Європи. Перший матч відбудеться 16 лютого, а матч-відповідь – 23 лютого.

До цього Ренн зіграв в одній групі Ліги Європи з Динамо. Обидва матчі закінчилися на користь французької команди.