Рекордна кількість нагород: німецька санкарка відзначилася унікальним досягненням на Олімпіаді

У Пекіні 8 лютого відбулися змагання з у санному спорті. Комплект нагород розіграли у жіночих одиночках.

Рекордне п'яте "золото"

Представниця Німеччини Наталі Ґайзенберґер стала вкотре олімпійською чемпіонкою. Завдяки цьому результату їй вдалося встановити унікальне досягнення, повідомляє 24 канал.

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Санкарка показала найкращий час за підсумком чотирьох заїздів – 3:53.454. Вона стала кращою за свою землячку Анну Беррайтер та представницю ОКР Татьяну Іванову. Обидві спортсменки здобули у Пекіні дебютні нагороди.

Натомість Ґайзенберґер мала у своєму активі вже не одну олімпійську нагороду.

Німецька спортсменка стала першою в історії санкаркою, яка завоювала одразу три олімпійські "золота" в жіночих одиночках. Ця перемога є дя нею третьою поспіль. У Сочі-2014 та Пхьончхані-2018 вона була також найкращою.

До неї подібне вдавалося лише одному санкарю – німцю Ґеоргу Гаклю, який виборював чоловічі одиночні титули в 1992, 1994 і 1998 роках.

Окрім особистих медалей, німкеня також має два олімпійські титули в команді (2014, 2018). Це рекордне п'яте "золото" в кар'єрі Наталі.

Цікаво, що такої кількості ще не мав жоден санкар або санкарка в історії.

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