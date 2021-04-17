Редкач за бій проти Прогрейса отримає в 3,5 раза менший гонорар, аніж суперник

Український боксер Іван Редкач в ніч на 18 квітня проведе бій проти Реджиса Прогрейса. Стали відомі гонорари обох боксерів за цей бій.

Бій Прогрейс – Редкач стане одним з головних на вечорі боксу Triller Fight Club. І саме колишній чемпіон за версією WBA отримає найбільший гонорар в цей вечір.

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Прогрейс отримає 850 тисяч доларів за цей бій. Редкачу гарантований гонорар в розмірі 250 тисяч доларів.

Головним боєм вечора стане протистояння блогера Джейка Пола та борця Бена Аскрена. Перший отримає 690 тисяч доларів, а другий – 500 тисяч доларів.

Вечір боксу від Triller Fight Club відбудеться в американській Атланті.