Редкач програв Прогрейсу і залишив ринг на ношах після потужного удару у печінку: відео

Український боксер Іван Редкач у ніч із 17 на 18 квітня провів бій проти Реджиса Прогрейса на арені "Mercedes-Benz Stadium" в Атланті (США). Українець програв за рішенням суддів.

Падіння зухвалого Редкача

Одіозний Іван Редкач не зумів здобути 24-ту перемогу на професійному рингу. Натомість український боксер зазнав другої поспіль поразки та вже 6 фіаско у кар'єрі. Цього разу його "страшним сном" став 32-річний американець Реджис Прогрейс.

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Боксери обережно розпочали бій, а вже у другому раунді за справу взявся боєць із США. Прогрейс викинув декілька потужних комбінацій у сторону українця, які призвели до розсічення над лівим оком у Редкача.

На цьому американець не зупинився та продовжував тотально домінувати на ринзі. Редкачу потрібно було краще підготуватись до поєдинку, а не розкидуватись зухвалими заявами у сторону інших українських боксерів.

У четвертій трихвилинці Іван опинився на межі нокдауну, але втримався на ногах. А вже у 6 раунді все завершилось на користь Реджиса. Він завдав по корпусу Редкача потужний удар у печінку. Після якого Іван впав на канвас та вже не зумів підійнятись.

Однак судді чомусь вирішили порахувати записки та віддати перемогу Прогрейсу за їх рішенням, а не нокаутом. У підсумку – 60-54, 60-54, 59-55 звитяга Реджиса за технічним рішенням.

Редкач покинув ринг лише на ношах. Було видно, як боляче українцю. Іван запам'ятався на ринзі хіба що синім волоссям, а от його рівень боксу був середній.