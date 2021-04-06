Редкач повертається після поразки: вогняне промо шоу

Іван Редкач 17 квітня у Атланті (США) проведе бій проти колишнього чемпіона світу Реджиса Прогрейса. З'явилось пекельне промо вечора боксу.

Пекельне промо боксерського шоу

Промоутерська компанія Triller опублікувала яскраве промо боксерського шоу у США. Поєдинки відбудуться вже 17 квітня 2021 року.

До теми Український боксер Редкач офіційно проведе бій з колишнім чемпіоном світу Прогрейсом

Головним шоу вечора боксу стане поєдинок між блогером Джейком Полом та бійцем ММА Беном Аскреном, який дебютує на професійному ринзі. Бій українця відбудеться в андеркарті цього цікавого двобою двох непрофесіональних боксерів.

На відео видно частинки тренувань та нокаутів боксерів, таке промо лише підігріває інтерес до шоу. До слова, український боксер вийде на ринг вперше з січня 2020 року, коли поступився Денні Гарсії.

На професійному ринзі Редкач провів 30 поєдинків, в яких здобув 18 перемог та 5 разів програвав суперникам.

Його суперник 32-річний Прогрейс має у своєму активі 26 поєдинків, вигравши із них аж 25. У його пасиві лише одна поразка від Джоша Тейлору. У тому протистоянні Прогрейс втратив титул WBO.

Відео промо боксерського шоу у США