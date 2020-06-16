34-річний український боксер Іван Редкач (23-5-1, 18 КО) може взяти участь в "чемпіонаті з ляпасів".

Іван Редкач у своєму Instagram повідомив про пропозицію взяти участь в популярних проектах "Битва за хайп" і "Кам'яні обличчя". Втім, це більше схоже на жарт.

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"Хлопці, Аміран Сардаров і Едвард Біл запросили взяти участь в "Кам'яних обличчях" і "Битві за хайп". Призовий фонд – 1000 доларів. Як думаєте, ви мене побачите 23 числа на шоу? Ваші коментарі", – написав боксер.

Що відомо про Івана Редкача

33-річний український боксер, виступає в напівсередній вазі.

Провів 30 бої, здобув 23 перемоги та зазнав 5 поразок.

У січні програв Денні Гарсії за право битися з чемпіоном світу за версією WBC.

Раніше Редкач звинуватив тренера Олександра Усика у наявності російського паспорта. Як доказ Редкач заявив, що Сергій Лапін взяв участь у чемпіонаті Росії. Тренер Усика відкидає усі звинувачення.