Red Bull вирішив оскаржити покарання для Хемілтона після аварії з Ферстаппеном

Команда Red Bull вирішила надіслати офіційний запит в Міжнародну автомобільну федерацію щодо перегляду покарання Льюїса Хемілтона. Австрійська конюшня переконана, що пілота Mercedes занадто слабо покарали після аварії з Максом Ферстаппеном.

Red Bull скористалися своїм правом оскаржити покарання для Хемілтона після аварії з Ферстанненом на першому колі гран-прі Британії. Вже у дев'ятому повороті боліди гонщиків зіштовхнулися. Авто Ферстаппена вилетіло з траси на швидкості 290 кілометрів за годину та влетіло у відбійники. Нідерландський гонщик був одразу госпіталізований і ніч провів у лікарні.

Хемілтон же за цей епізод був покараний 10-секундним штрафом. Але навіть це не завадило йому виграти гонку та скоротити відставання від Ферстаппена у заліку пілотів з 33 очок до 8.

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Для розгляду цієї справи, у Red Bull мають надати нову та важливу інформацію, яку не врахували стюарди під час винесення попереднього рішення.

Розгляд цієї справи відбудеться в четвер, 29 липня, о 17:00 за київським часом, онлайн.

Вже у п'ятницю, 30 липня, стартує гран-прі Угорщини. Гонка відбудеться в неділю, 1 серпня, і розпочнеться о 16:00.