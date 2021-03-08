Реброву пропонували очолити російський топ-клуб: чому відмовив тренер

Український тренер Сергій Ребров міг очолити російський ЦСКА. Однак він відповів відмовою на таку пропозицію.

Ребров зацікавив представників московського ЦСКА, коли зі своїм Ференцварошем грав проти них в Лізі Європи у сезоні 2019/2020. Тоді матч в Угорщині закінчився внічию, а в Москві команда українця здобула впевнену перемогу.

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Наприкінці 2020 року в ЦСКА планували змінити головного тренера, і замість білоруса Олексія Гончаренка вирішили запросити саме Сергія Реброва. Однак посередники в переговорах одразу заявили, що Ребров не має наміру працювати в Росії.

Російські ЗМІ переконують, що Ребров відмовив "через взаємини між Україною та Росією. Нібито після роботи в Росії Ребров більше не зможе працювати в Україні".

Однак те, що в Росії назвали "взаєминами", є війною на Донбасі та окупацією Криму. А Ребров відомий своєю проукраїнською позицією та підтримкою України, через що потрапив до "чорного списку бойовиків ДНР". Сам Ребров, нагадаємо, народився у Горлівці. А після окупації міста бойовики знищили чимало артфактів, пов'язаних з його кар'єрою.