Ребров та Шевченко не приїхали на виконком щодо призначення нового тренера збірної України

У понеділок, 9 серпня, відбувся виконком, який був присвячений новому тренера національної команди. Сторони ведуть перемовини щодо призначення на цю посаду Сергія Реброва, який був відсутній на засіданні.

З клубом Реброва ще не все вирішено

УАФ спільно із Сергієм Ребровим працює над питанням дострокового розірвання контракту із клубом Аль-Айн. Остаточна сума компенсації буде відома ближче до кінця дня 11 серпня.

До теми Збірну України тимчасово може очолити тренер, який виховав чемпіонів світу

Якщо наставнику не вдасться до кінця домовитись із нинішній клубом, то представникам УАФ доведеться шукати нові кандидатури на пост головного тренера "синьо-жовтих". Одним із таким варіантів є призначення Олександра Петракова. Під його керівництвом Україна U-20 виграла чемпіонат світу.

Заради Реброва виконком переніс своє рішення на 12 серпня. Все зробили для того, щоб Сергій Станіславович міг вирішити усі питання з Аль-Айном.

Цікаво, що Сергій Ребров не приїхав на виконком УАФ, де розглядали його кандидатуру. Також відсутній був вже екснаставник збірної Андрій Шевченко. Тренера запрошували, щоб заслухати звіт про роботу.

Збірна України без тренера: головне