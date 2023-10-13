Цього імені для мене немає, – Ребров розповів про своє ставлення до зрадника Тимощука

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров розповів про своє ставлення до Анатолія Тимощука. Останній вирішив пов'язати своє життя з Росією, навіть попри війну проти його рідної країни.

В Сергія Реброва під час інтерв'ю вирішили спитати про його ставлення до Анатолія Тимощука. Адже вони провели чимало матчів за збірну України разом. Однак після закінчення кар'єри футболіста Тимощук вирішив залишитися працювати в Росії – в санкт-петербурзькому Зеніті. І він не покинув цей клуб навіть тоді, коли Росія розпочала війну проти України.

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"У мене немає ніякого бажання розмовляти з такими людьми. Зараз війна. Тому вже потрібно кожному вирішити, де вони: вони з Україною чи вони там, з рашистами? Ти не можеш бути посередині, я – нейтральний, я поза політикою. Зараз такого немає. Тимощук обрав ту сторону", – відповів Сергій Ребров.

Загалом Сергій Ребров переконаний, що кожен повинен в цьому випадку зробити свідомий вибір – яку сторону обрати.

"Це його життя. Я навіть не згадую про нього. Я розумію, що це велике ім’я колись було у футболі. Але зараз цього імені для мене немає", – відзначив Сергій Ребров.

При цьому Сергій Ребров теж має досвід виступів в Росії. В березні 2008 року він став гравцем казанського Рубіна, з яким навіть став чемпіоном Росії. Влітку 2009 року він покинув команду і закінчив професійну кар'єру футболіста. А після початку війни перестав підтримувати зв'язок гравцями з Росії, з якими разом виступав.

"Зараз немає ніякого бажання взагалі розмовляти. Я не відповідаю на дзвінки, інтереси. Ігнорую. У нас немає бажання спілкуватися, навіть якщо цей чоловік не зробив тобі нічого поганого", – розповів Сергій Ребров.