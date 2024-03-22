Гра показала характер гравців і нашої нації, – Ребров оцінив валідольну перемогу над боснійцями

Українські уболівальники пережили весь спектр емоцій ввечері 21 березня. Команда Сергія Реброва була у кроці від вильоту з плей-оф відбору на Євро-2024, але наприкінці поєдинку дотиснула Боснію і Герцеговину.

Україна першою пропустила в очному матчі. Прикрим автоголом відзначився центрбек "синьо-жовтих" Микола Матвієнко. На 56-й хвилині боснійці, які переважали на полі українського суперника, повели у рахунку. Здавалось, що мінімальну перемогу господарі дотримають до фінального свистка, але Сергій Ребров вгадав із замінами.

Як це було Неймовірна вольова перемога: Україна пройшла Боснію і Герцеговину на шляху до фіналу відбору

Ребров поділився враженнями від перемоги

На 81-й хвилині Роман Яремчук з'явився на полі, а вже через чотири хвилини зрівняв цифри на табло. Ще через три хвилини форвард Валенсії відзначився за системою "гол плюс пас", віддавши гольову передачу на голову Артема Довбика, який вперше у зустрічі вивів Україну уперед 1:2.

Довбик переніс українських уболівальників у період Євро-2020, коли саме Артем відзначився переможним голом у воротах Швеції.

Україна завдяки нападникам Валенсії та Жирони пробилась до фіналу плей-оф відбору на Євро-2024, де зіграє проти Ісландії, яка в іншому півфіналі розгромила на виїзді Ізраїль 1:4. Вирішальний матч за вихід у фінальну частину чемпіонату Європи відбудеться 26 березня у польському Вроцлаві.

Після поєдинку своїми враженнями від матчу поділився головний тренер України Сергій Ребров. Наставник "синьо-жовтих" розповів, що сказав "Леву матчу" Роману Яремчуку перед його виходом на заміну.

Сказав, щоб забив гол. Дійсно, ми змінили хід матчу в останні 15 хвилин. Ми очікували дуже складної гри, збірна Боснії і Герцеговини змінила структуру, грала в три центральні захисники. Така важка гра була, оскільки господарі дуже добре захищалися, тож було важко зламувати цю лінію оборони. Добре, що ми перемогли,

– сказав Ребров.

Коуч "синьо-жовтих" вгадав із замінами, які не лише внесли у гру України свіжості, а й голи. Ребров зізнався, що цього вечора його підопічні грали проти сильного суперника, які діяли із трьома центральними оборонцями, чого раніше при цьому тренері у їх схемі гри не було. Боснійці добре захищались, тому Україні було вдвічі важче пройти захист господарів.

Для цього Ребров додав у гру української збірної другого форварда, би пробити міцну та насичену оборону боснійців. І це спрацювало.

Про важливість перемоги для України та оцінка виступу дебютантів

Сергій Станіславович додав, що, можливо, боснійська збірна була не готова до зміни такої структури від українців. Водночас із тим українські футболісти проявили побажання та перемогли.

Сергій Станіславович оцінив важливість перемоги його команди для країни, яка переживає щодня ворожі обстріли.

Я говорив про це своїм футболістам перед матчем. Я сподіваюся, що наша команда дала трохи позитиву нашим людям. Як ви й сказали, минулої ночі було 30 ракет. Вони летять щодня. Наша місія – показати, що ми все ще живі, усе ще боремося з росіянами, що ми все ще потребуємо підтримки від Європи. Ця гра показала характер наших гравців і нашої нації,

– наголосив Ребров.

Тренер оцінив виступи дебютантів збірної, яких було аж троє у цій зустрічі.

Вони дуже допомогли команді. Володимир Бражко – молодий гравець, зіграв дуже потужно. Як і Олексій Гуцуляк, який вийшов на заміну. Уся команда заслужила на перемогу, не стану виділяти когось,

– відповів наставник "синьо-жовтих".

Відзначимо, що Бражко вийшов у стартовому складі України, а Гуцуляк та Таловєров вступили у гру із заміни.

