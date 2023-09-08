Ребров пояснив, чому не викликав Маліновського до збірної України

Півзахисник Руслан Маліновський не отримав виклик до збірної України на вересневі матчі відбору Євро-2024. Головний тренер збірної України Сергій Ребров пояснив, чому так вчинив.

Збірна України з футболу 9 вересня проведе матч проти Англії в рамках кваліфікації на чемпіонат Європи. За день до гри головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров дав традиційну пресконференцію. Одне з питань було про Руслана Маліновського, якого не викликали до збірної. Тренер пояснив, чму вирішив не викликати Маліновського.

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"Коли ми робили виклики гравців, Руслан взагалі не мав команди. І не мав ніякої практики у своєї команди. Тому ми викликали тих гравців, яких викликали. Я вважаю, що Руслан – це кандидат, він член нашої збірної. Тому нічого страшного в цьому немає. Зараз він має практику, я вважаю, що він набере форму і повернеться до збірної України", – заявив Сергій Ребров.

Варто відзначити, що майже ціле літо Руслан Маліновський був у пошуках нової команди. Після зміни тренера у французькому Марселі, гравцеві заявили, що на нього не розраховують. Лише 19 серпня Маліновський став гравцем італійської Дженоа, перейшовши до клубу на правах оренди. І за цей час вже зіграв два матчі за "грифонів".

Натомість тренерський штаб збірної оголосив заявку гравців на вересневі матчі 23 серпня. І вже після цього в цьому списку довелося робити заміну. Спочатку до команди з резервного списку викликали Олександра Караваєва. А згодом через травму Миколи Шапаренка виклик отримав і Олександр Піхальонок.

9 вересня збірна України проведе матч у Вроцлаві проти Англії. А після цього на 12 вересня в команди запланований матч проти Італії в Мілані.

У жовтні у збірної України заплановано ще два матчі – 14 жовтня проти Північної Македонії, а 17 жовтня – проти Мальти. В листопаді Україна проведе заключний матч відбору на Євро-2024 – проти Італії 20 листопада.