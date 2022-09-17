Ребров передав автомобіль для ЗСУ

Український тренер Сергій Ребров продовжує допомагати українським військовим. Наставник Аль-Айну передав для наших захисників черговий автомобіль.

Ребров продовжує допомагати ЗСУ

Сергій Стаховський, близький друг Реброва, показав у своєму інстаграмі чергову допомогу для наших захисників від тренера Аль-Айну. Український фахівець вже не вперше допомагає українським військовим.

Варте уваги Якби не вони, то нічого б не було, – Ярмоленко подякував українським військовим

Сергій Ребров передав Збройним силам України автомобіль Mitsubishi. На борту машини розміщені ініціали Реброва, а також його ігровий номер – 11.

Коли твій близький друг постійно дзвонить і питає, чи потрібно щось для українських захисників. І надає це,

– написав Стаховський.



Чергова допомога від Реброва / Фото з інстаграму Стаховського



Авто для наших захисників / Фото з інстаграму Стаховського

Тренерська кар'єра Реброва в ОАЕ

Це вже не перша допомога Сергія Реброва. Наприкінці вересня фахівець передав авто для наших захисників у Харківському напрямку. Самі ж військові записали відеозвернення та подякували титулованому тренеру.

Для українського коуча нинішній сезон є другим в ОАЕ. У перший же рік йому вдалося одразу виграти чемпіонат країни. Ба більше, Реброва визнали найкращим тренером у сезоні-2021/2022.

Влітку клуб продовжив із українцем контракт ще на рік.