Ребров передав автомобіль для ЗСУ
Джерело:інстаграм Сергія Стахвського
Український тренер Сергій Ребров продовжує допомагати українським військовим. Наставник Аль-Айну передав для наших захисників черговий автомобіль.
Ребров продовжує допомагати ЗСУ
Сергій Стаховський, близький друг Реброва, показав у своєму інстаграмі чергову допомогу для наших захисників від тренера Аль-Айну. Український фахівець вже не вперше допомагає українським військовим.
Варте уваги Якби не вони, то нічого б не було, – Ярмоленко подякував українським військовим
Сергій Ребров передав Збройним силам України автомобіль Mitsubishi. На борту машини розміщені ініціали Реброва, а також його ігровий номер – 11.
Коли твій близький друг постійно дзвонить і питає, чи потрібно щось для українських захисників. І надає це,
– написав Стаховський.
Чергова допомога від Реброва / Фото з інстаграму Стаховського
Авто для наших захисників / Фото з інстаграму Стаховського
Тренерська кар'єра Реброва в ОАЕ
Для українського коуча нинішній сезон є другим в ОАЕ. У перший же рік йому вдалося одразу виграти чемпіонат країни. Ба більше, Реброва визнали найкращим тренером у сезоні-2021/2022.
Влітку клуб продовжив із українцем контракт ще на рік.